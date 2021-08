Merlier wint hectische openingsrit in Benelux Tour, pech voor topfavoriet Evenepoel

Tim Merlier is de eerste leider in de Benelux Tour. Na een 169 kilometer lange waaieretappe over Friese wegen was de Belg van Alpecin-Fenix in Dokkum de beste in de massasprint. Voor de 28-jarige Merlier is het zijn eerste dagsucces sinds zijn overwinning in de derde etappe van de afgelopen Tour de France.