Mertens en Sabalenka overtuigend naar dubbeltitel in Melbourne

Ten Hag geniet van spel en mentali­teit Ajax: ‘De jongens hebben winnaars­drang en geven nooit op’

6:58 Erik ten Hag had na de 1-2 zege bij Lille OSC heel weinig te klagen over zijn ploeg. Hoewel Ajax pas heel laat toesloeg, valt op de goede uitgangspositie weinig af te dingen, volgens de coach. ,,Als we thuis zo spelen, maken we een goede kans om verder te gaan”, klonk het vervolgens vrij bescheiden.