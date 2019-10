Mertens gaat met 116de goal Maradona voorbij

Mertens scoorde 42 keer in zijn eerste 150 wedstrijden voor Napoli, toen hij als linksbuiten moest concurreren met Lorenzo Insigne. Na het vertrek van topschutter Gonzalo Higuaín en de kruisbandblessure van diens opvolger Arek Milik kwam Mertens in november 2016 voor het eerst in de spits terecht. Op die positie scoort de voormalig speler van AGOVV, FC Utrecht en PSV nu al drie jaar aan de lopende band voor Napoli. In zijn laatste 142 wedstrijden voor Napoli scoorde de 1,69 meter lange aanvaller uit Leuven 73 keer. In totaal staat Mertens daarmee nu op 116 doelpunten in 292 wedstrijden voor de club uit het zuiden van Italië.