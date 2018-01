Mertens laat op dreef in nachtpartij Melbourne

In de openingsset kwam Mertens op een 0-5 achterstand. Gavrilova, nummer 23 van de WTA-ranking, leek op weg naar setwinst, kreeg daarvoor liefst acht mogelijkheden, maar Mertens knokte zich knap terug en won de set door haar tweede setpoint wel te benutten. In de tweede set raakte Gavrilova gefrustreerd en Mertens, 37ste van de wereld, maakte daar gretig gebruik van.



De Belgische dubbelpartner van de Nederlandse Demi Schuurs is in vorm. In de voorbereiding op de eerste grand slam van het jaar schreef ze bij het WTA-toernooi van Hobart zowel het enkelspel als het dubbelspel (met Schuurs) op haar naam.

Mertens neemt het in de derde ronde op tegen de Française Alizé Cornet, die knap de nummer twaalf van de plaatsingslijst Julia Görges versloeg.