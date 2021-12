Mervyn King na fenomenale comeback naar derde ronde WK darts, ook Dave Chisnall wint

De 55-jarige Engelsman King was in de eerste twee sets vrijwel kansloos tegen zijn 36-jarige landgenoot. Joyce leek de triples én dubbels niet te kunnen missen en had na twee sets een gemiddelde van ruim 104 punten per drie pijlen.

Maar een 120-finish van King keerde het tij. Joyce leek de dubbels plotseling niet meer te kunnen raken, terwijl King beter begon te spelen. ‘The King’ stond op het randje van uitschakeling, maar won maar liefst negen legs op rij en plaatste zich zo voor de derde ronde. Daarin wacht na Kerst de Ier Steve Lennon.

Chisnall

Ook Chisnall wist een ticket te bemachtigen voor de derde ronde. ‘Chizzy’ was scorend bij vlagen ijzersterk, maar het finishen was, zeker in de eerste set, juist rommelig van de 41-jarige Engelsman. Tegenstander De Decker (26) kon echter niet profiteren en verloor met 3-0.



Met fraaie finishes van 146, 95 en 130 liet Chisnall, nummer veertien van de wereld, zien dat ook dit WK weer rekening met hem moet worden gehouden.

Eerste ronde

Dag zeven van het wereldkampioenschap begon met de laatste twee partijen in de eerste ronde. De 19-jarige Welshman Lewy Williams opende het feest in ‘Ally Pally’ tegen de 35-jarige Japanner Toyokazu Shibata.



Twee debutanten tegen elkaar, maar zeker bij Williams was weinig sprake van spanning, al gingen in de eerste set nogal wat dubbels mis. Williams kwam echter totaal niet in de problemen en won met 3-0. Hij speelt donderdagavond in de tweede ronde tegen de Duitser Gabriel Clemens, de nummer 25 van de wereld.

Naast Williams plaatste ook Jason Lowe zich voor de tweede ronde. De 49-jarige Engelsman had weinig te duchten van de 40-jarige Zweed Daniel Larsson: 3-0. Lowe, die vorig jaar nog de derde ronde haalde van het PDC WK, speelt donderdagmiddag in de tweede ronde tegen de Portugees José de Sousa, zevende op de wereldranglijst.

Uitslagen

Eerste ronde (best of five sets)

Lewy Williams (Wal) - Toyokazu Shibata (Jap) 3-0

Jason Lowe (Eng) - Daniel Larsson (Zwe) 3-0



Tweede ronde (best of five sets)

Mervyn King (Eng) - Ryan Joyce (Eng) 3-2

Dave Chisnall (Eng) - Mike de Decker (Bel) 3-0

Volledig scherm Dave Chisnall. © Lawrence Lustig/PDC

Wil je de middagsessie op dag zeven van het WK darts nog eens herbeleven? Lees hieronder het liveblog terug:

