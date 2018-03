Mesker: 'Ik schrok me helemaal kapot toen ik Serena Williams zag'

Door haar zwangerschap en de geboorte van haar dochter zette Serena Williams lang het tennis stop. Welke indruk geeft Williams jou nu ze na veertien maanden is teruggekeerd op een WTA-toernooi?

Mesker: ,,Ik had het veel erger verwacht. Ik ben natuurlijk ontzettend van haar geschrokken op de Fed Cup. Haar captain achtte haar niet fit genoeg voor de single, en toen ik haar bij de dubbel zag aankomen, wist ik niet wat ik zag. Ik schrok me helemaal kapot. Hoe onfit ze was, hoe zwaar ze was, geen enkele coördinatie in haar lichaam met haar slagen.

Maar in de eerste ronde op Indian Wells viel haar spel mij dus mee. Ze heeft zich in die vijf weken tijd echt voorbereid, ze is veel meer afgetraind nu. Haar slagen waren oké, minder vond ik haar service, maar dat vond ik het laatste jaar voor het zwangerschap ook al. Die is wel cruciaal voor haar spel, dus dat is een opsteker voor Kiki.”