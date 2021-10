Messcherp PEC Zwolle werkt aan zelfvertrouwen en laat pover De Graafschap in beker kansloos

PEC Zwolle wilde aan het juiste gevoel werken, zelfvertrouwen kweken en na de eerste seizoenszege in de eredivisie ook een ronde verder komen in de KNVB-beker. Trainer Art Langeler werd dinsdagavond op zijn wenken bediend en zag zijn prima spelende PEC in eigen huis even eenvoudig als verdiend afrekenen met een zwak De Graafschap (4-1).

Het was Yuta Nakayama die PEC Zwolle kort voor rust op het juiste spoor zette. De Japanner promoveerde een hoekschop van Luka Adzic tot doelpunt. De eerste seizoensgoal van Nakayama was het slotstuk van een bij vlagen meer dan acceptabele eerste helft van PEC Zwolle, wat tot deze oktoberdinsdag pas vier keer scoorde dit seizoen. De zo geplaagde ploeg van Langeler beleefde een horrorstart van het eredivisiejaar, maar krabbelde afgelopen zaterdag op met de 1-0 zege tegen Heracles. De Graafschap bleek een uitstekend medicijn om de sportieve pijn veder te verzachten.

Dromen

Tegen De Graafschap bewees PEC voorlopig dat de eerste driepunter geen oprisping was. De Doetinchemse nummer drie van de eerste divisie droomde van een bekerstunt, maar kwam daar slechts heel even in de buurt toen Giovanni Korte de lat raakte na tien minuten. Verder was het voor rust louter PEC wat de klok sloeg. De Zwollenaren mochten dan niet zinnenprikkelend voetballen, kansen en mogelijkheden waren er voldoende. Juist dat was in de eerste weken in de eredivisie een van de problemen. De keuze van Langeler om zijn winnende formatie van Heracles te laten staan bleek dan ook de juiste.

Volledig scherm Yuta Nakayama brak namens PEC de ban in het bekerduel. © Frank Laracker / DCI Media

Pover

In de eerste helft hadden Mark Pabai, Mustafa Saymak, Nakayama en Gervane Kastaneer de score al kunnen openen. De Graafschap bleef lang overeind maar speelde pover. Van de Doetinchemse opgestroopte mouwen was weinig tot niets te zien. Daar konden Elmo Lieftink, Roland Baas en Julian Lelieveld – drie oud-spelers van Go Ahead Eagles – en Zutphenaar Johnatan Opoku niets aan veranderen.

Beslissing

Sterker, De Graafschap slikte kort na rust opnieuw een treffer. Een inzet van Luka Adzic werd nog gesmoord, maar Mustafa Saymak was er als de kippen bij om de bal in het lege doel te tikken: 2-0.

Daarmee was het duel wel beslist en wist PEC Zwolle dat de revanche voor de vroege uitschakeling van afgelopen seizoen - toen Excelsior in de openingsronde al voor de eliminatie zorgde – een zekerheidje was.

Volledig scherm Dean Huiberts juicht na zijn eerste treffer in het shirt van PEC. © Pro Shots / Paul Meima

Feestje

De ruim negenduizend fans waren echter nog niet uitgefeest. Dean Huiberts zette na een uur de kroon op een heerlijke Zwolse aanval (3-0) en tekende voor zijn eerste doelpunt als prof. Het maakte de smakelijke Zwolse voetbalavond compleet. Daar kon de rake strafschop van Joey Konings kort voor tijd niets meer aan veranderen. Zeker niet toen invaller Leandro Fernandes in blessuretijd het kwartet treffers (evenveel als in de eerste tien duels in de eredivisie) compleet maakte.

KNVB-beker, eerste ronde:

PEC Zwolle – De Graafschap 4-1 (1-0). 42. Yuta Nakayama 1-0, 52. Mustafa Saymak 2-0, 62. Dean Huiberts 3-0, 82. Joey Konings 3-1 (strafschop), 90+2. Leandro Fernandes 4-1.

Scheidsrechter: Van Boekel.

Gele kaart: Kastaneer, Strieder, Huiberts (PEC Zwolle).

PEC Zwolle: Lamprou; Pabai, Kersten (46. Van den Berg), Van Polen, Nakayama; Strieder (46. Van den Belt), Huiberts; Kastaneer (84. Fernandes), Saymak (69. Reijnders), Adzic (73.De Wit); Redan.

De Graafschap: Jurjus; Lelieveld, Fortes (80. Hilderink), Lieftink, Baas; Dekker, Opoku (63. Brittijn), Schuurman; Acheffay (73. Neghli), Haen (63. Konings), Korte (73. Vergera Berrio).

