Messi aanwezig bij première van Cirque de Soleil-show over zijn loopbaan

FotoserieVanavond is in Barcelona de Cirque de Soleil-show ‘Messi 10' in première gegaan. De Argentijnse sterspeler was samen met zijn vrouw Antonella Roccuzzo aanwezig bij de circusvoorstelling over zijn loopbaan en leven. José Manuel Pinto, Ansu Fati en Josep Maria Bartomeu kwamen ook via de rode loper binnen.