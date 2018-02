Messi-bingo: Rubin Kazan zijn angstgegner

Door Daniël Dwarswaard



Er zijn nu nog maar elf clubs waar Messi wél tegen speelde, maar nooit tegen scoorde. De persoonlijke angstgegner van Messi? Jawel, het Russische Rubin Kazan. De Argentijnse ster speelde in de Champions League vier keer tegen Kazan, maar wist in die ontmoetingen nooit te scoren. Inter staat op een goede tweede plaats: tegen de Italianen speelde Messi drie keer zonder zelf een doelpunt te vieren.



Welke clubs Messi nog meer moet afvinken op zijn eigen bingokaart? Liverpool en Benfica bijvoorbeeld, maar ook: Gramenet. Pardon? Ja, Gramenet. Messi speelde veertien jaar geleden in de Copa del Rey tegen het Catalaanse clubje dat uitkomt op het vierde niveau van Spanje. De aanvaller scoorde niet, sterker nog: het grote Barcelona liet zich verrassen en verloor na verlenging met 1-0.

Dan even naar de lievelingstegenstander van Messi. Dat is Sevilla. Tegen die club loopt Messi bijna één op één: 29 doelpunten in 31 wedstrijden. Dan volgen de clubs uit Madrid. Tegen Atletico scoorde Messi al 27 keer (35 wedstrijden), tegen de aartsrivaal Real 25 keer (in 37 wedstrijden).

In de top-20 van de Europese club (op basis van UEFA-coëfficient) staan nog vier ploegen tegen wie Messi nooit scoorde. Maar dat is niet zo gek ook, want tegen Borussia Dortmund, Napoli, Zenit en Tottenham Hotspur speelde de Argentijn ook nog nooit. Maar Messi mag hopen dat daar dit seizoen nog verandering in komt. FC Barcelona kan Tottenham namelijk nog tegenkomen in deze editie van de Champions League. Slecht nieuws voor Messi is wel dat Rubin Kazan momenteel slechts elfde staat in de Russische competitie en volgend jaar dus geen Champions League spelen.

Messi speelde wél, maar scoorde níet tegen: