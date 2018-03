Messi en co laten Chelsea kansloos in Camp Nou

Door Edwin Winkels

Tegen Chelsea, de rivaal waartegen hij tot drie weken geleden nog nooit had gescoord, maakte Leo Messi in het Camp Nou de honderd doelpunten in de Champions League vol. Minder dan rivaal Cristiano Ronaldo (117), maar dat deert hem nauwelijks. Met zijn twee treffers vierde de Argentijn vooral de geboorte van zijn derde zoontje, Ciro, afgelopen weekend. En als Messi gelukkig is, dan merken ze dat bij Barcelona. En bij de tegenstander ook. Vanavond was vooral doelman Courtois het slachtoffer; twee keer schoot Messi tussen zijn benen door raak.



Al na 122 seconden brak hij de defensieve ban van Chelsea. Een razendsnelle combinatie bracht Messi vrij op de achterlijn. Vanuit een bijna onmogelijke hoek schoot hij hard raak. En toen Barça halverwege de tweede helft, bij een 2-0 voorsprong, serieus door Chelsea werd belaagd deed de Argentijn het nog eens over; opnieuw vond hij een geweldig gat tussen de lange benen van Courtois. Het bijna al traditionele duel tussen de twee grootmachten was minder spannend dan ooit.



Coaches Valverde en Conte deden allebei één offensieve aanpassing in vergelijking met de wedstrijd in Londen (1-1). De Bask koos voor de speelse Dembélé in plaats van Paulinho, om het veld op rechts open te trekken. De Italiaan gaf toe aan het verzoek aan zijn spelers om een echte '9' op te stellen, de in de winter van Arsenal overgekomen Giroud in plaats van Pedro. Maar eenmaal op het veld was het hetzelfde liedje als altijd: Chelsea, dat toch echt minimaal één keer moest scoren, verdedigde vanaf de eerste seconde straf met twee gesloten linies van vijf en vier man.



Na de snelle 1-0 speelde Chelsea direct een stuk vrijer en gedurfder, wierpen Hazard, Willian, Moses, Kanté, Fàbregas en Alonso het tactische corset van zenuwlijer Conte van zich af. Daarmee werd de defensie wel veronachtzaamd en was het na 20 minuten de opnieuw onnavolgbare Messi die de 2-0 via een perfecte counter inleidde. Drie spelers liet hij achter zich voordat hij een breedtepass aan Dembélé gaf. De pas 20-jarige Fransman, net een maand hersteld van een zware blessure en torsend met het gewicht van een transfersom van 105 miljoen euro, schudde een deel van die last van zich af met zijn eerste goal voor Barça: 2-0.



Door de drang van Chelsea om niet, net als Manchester United en de al even conservatieve coach Mourinho een avond tevoren, roemloos tegen een Spaanse rivaal al in de achtste finales afscheid te nemen van de Champions League bleef de dreiging van een spannend slot een tijdje boven het Camp Nou hangen. Valverde, net als heel Barcelona dolblij om met de razendsnel van een spierblessure herstelde Iniesta in de basis te kunnen beginnen, haalde hem na een klein uur van het veld. En nadat bijna 100.000 toeschouwers de aanvoerder met een staande ovatie hadden uitgeluid, gooide Messi het duel in het slot. De kussen waren, zoals altijd, voor zijn oma in de hemel. Maar nu ook voor Ciro.