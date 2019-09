Messi fit genoeg voor duel met Borussia Dortmund

Messi stond lange tijd aan de kant vanwege een kuitblessure. Ook afgelopen weekend tijdens de gewonnen wedstrijd tegen Valencia zat de Argentijn op de tribune.



Ook Frenkie de Jong zit bij de wedstrijdselectie. De middenvelder maakte tijdens het duel met Valencia indruk met een assist en een doelpunt in de openingsminuten van de wedstrijd.



Het andere duel in groep F gaat tussen Inter en Slavia Praag. Die wedstrijd wordt om 18.55 uur in Milaan afgetrapt. Dortmund - Barça begint om 21.00 uur.