Messi genoot van hattrick Ronaldo: ‘Hij had een magische avond’

Lionel Messi hielp FC Barcelona vanavond in Camp Nou met twee goals en twee assists voorbij Olympique Lyon: 5-1. De topscorer van de Champions League dit seizoen (acht goals in 477 minuten) genoot dinsdagavond al van Cristiano Ronaldo. ,,Hij had een magische avond.”

Messi had niet verwacht dat Juventus door zou gaan naar de kwartfinales, nadat de Italiaanse topclub de heenwedstrijd bij Atlético Madrid met 2-0 had verloren. ,,Ik vond het een grote verrassing, want ik had verwacht dat Atlético sterker zou zijn en door zou gaan. Maar Cristiano Ronaldo was indrukwekkend. Hij had een magische avond met zijn drie goals,” complimenteerde Messi zijn sportieve rivaal.

De Argentijnse aanvoerder van FC Barcelona werd na de 5-1 zege ook gevraagd op welke club hij vrijdag hoopt bij de loting voor de kwartfinales. ,,Manchester City en Juventus zijn heel erg goed, maar Ajax is ook een erg sterk team met veel talenten. Iedereen die je tegenkomt in deze fase van de Champions League is heel sterk en gevaarlijk, dat hebben we vorig jaar ervaren tegen AS Roma.”

Linksback Jordi Alba heeft ook geen uitgesproken voorkeur voor de kwartfinales. ,,Ik heb alle achtste finales gezien. Ik ben verrast door een aantal uitslagen, maar alle teams die nog over zijn hebben het uitstekend gedaan. De Champions League blijft een gevaarlijke competitie, want op een slechte avond kun je alles weggooien. Wij dachten vorig jaar ook dat we door waren na de 4-1 zege op AS Roma, maar verloren in Rome met 3-0 en lagen eruit. Dat deed pijn en we gaan er alles aan doen om dat nu te voorkomen.”

Volledig scherm © Getty Images