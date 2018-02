Messi poseert met zoontje en señor Hulk, Kromo gebruikt de Force

Alles wat u moet weten over de 101 Madrileense CL-goals van Ronaldo

14:21 Na zijn twee treffers tegen PSG is Cristiano Ronaldo (33 jaar) de eerste voetballer ooit met meer dan honderd Champions League-doelpunten in dienst van één club. Wat u moet weten over de 101 goals op het miljoenenbal van de Portugese aanvaller van Real Madrid.