Messi’s magie doorbreken, dé uitdaging voor PSV

Door Maarten Wijffels



Terwijl de PSV-spelers in het zonnetje trainen op het biljartlaken van Camp Nou, loopt binnen in de perszaal een fraaie tv-documentaire. Historische doelpunten van Barcelona in de Champions League komen voorbij. Uiteraard met ook Lionel Messi in een hoofdrol. We zien hem scorend en juichend op twee breedbeeldschermen. En dat tegen zo’n beetje alle grote Europese clubs.