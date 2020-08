‘Messi wil per direct weg bij Barça, positie voorzitter Bartomeu onzeker’

PEC Zwolle test nieuwe grasmat: vrijdag open training, zaterdag oefenwed­strijd tegen FC Utrecht

16:56 PEC Zwolle speelt zaterdag voor het eerst een wedstrijd op het pas aangelegde natuurgrasveld in het Mac3Park Stadion. Om 14.00 uur is FC Utrecht de tegenstander. Het duel is niet toegankelijk voor publiek.