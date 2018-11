Met de achternaam van deze voetballer kun je een heel elftal vormen

De clubs waar Jan Vennegoor of Hesselink speelde, hadden moeite om zijn achternaam volledig op het shirt te krijgen. Celtic besloot om er een halve cirkel van te maken, mooi om het rugnummer heen. Nu staat bij Turkse clubs vaak alleen de voornaam achterop, maar dat geldt alleen voor Turkse voetballers. Het is onbekend of Hamdy Alaa Elsayed Mamed Mahmoud Abdelmoaty Hamdy Ala Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty’a een voetbalnaam heeft, zoals zijn landgenoot Mido. De Egyptische ex-Ajacied heet officieel Ahmed Hussein Abdelhamid Hossam.