Met haar 'signature style' heeft Jutta Leerdam 'alle vinkjes' als het draait om een 'sportfluencer’

Arjen Robben loopt marathon Rotterdam binnen 3 uur: ‘Te gek, deze kan ik afvinken’

Het is Arjen Robben gelukt om de marathon van Rotterdam binnen 3 uur te volbrengen. De voormalige topvoetballer, die vorig jaar in Rotterdam zijn eerste hardloopklassieker volbracht, finishte op de Coolsingel in 2 uur, 58 minuten en 33 seconden. Robben had als doel om de wedstrijd over 42,195 kilometer binnen 3 uur te lopen.