Met het overlijden van Reinier Paping verliest Nederland één van zijn grootste sporthelden ooit

Reactie Van Wonderen met katterig gevoel richting laatste week van 2021: ‘Voor rust niet agressief genoeg’

Kees van Wonderen zag Go Ahead Eagles een zwakke eerste helft niet meer te boven komen. Ondanks een trits aan kansen na ruist bleef NEC overeind in De Adelaarshorst (0-2). En dus stapte de trainer van Go Ahead Eagles met een kater de zondagavond in.

19 december