Met Mathieu én Wout is de cross weer compleet: ‘Uiteindelijk rijden die twee er toch weer voor’

Liveblog d’Olde Veste’54 boekt belangrij­ke zege, Berkum slikt late domper en HHC Hardenberg maakt indruk in Volendam

Oranje trapte al om 16.00 uur af voor het achtste finaleduel met de Verenigde Staten en dat was voor veel amateurclubs reden om de wedstrijden van hun eerste elftal te vervroegen. Dat weerhield HHC Hardenberg er niet van om in Volendam te bewijzen dat het dit seizoen meedoet om de titel. SV Urk slaagde er daarentegen niet in de derde zege op rij te boeken en VVOG kreeg een tik van Harkemase Boys. Berkum liep eveneens tegen een teleurstelling aan, terwijl d’Olde Veste’54 juist drie belangrijke punten in de wacht sleepte.

3 december