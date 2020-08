Met Neymar als gangmaker is PSG door het dolle heen na masterclass

Paris Saint-Germain was gisteravond in Estádio da Luz in Lissabon een maatje te groot voor RB Leipzig. Het werd 3-0 na een masterclass van Neymar en Di Maria. De eerste Champions League-finale in de clubgeschiedenis is een feit. Dat leidde tot dolle taferelen in de kleedkamer van de Fransen. Supersterren Neymar en Mbappé bouwden zij aan zij een feestje.