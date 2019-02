Met WK-zilver op de 1000 meter is de spanning er - even - af voor Deventenaar Thomas Krol

Veel harder had het niet gekund, gaf Thomas Krol toe. Misschien een paar procent. De 26-jarige Deventenaar pakte zilver op het WK afstanden in Inzell op de 1000 meter. ,,Dit voelt wel een beetje als winnen, hoor. Al had ik liever gezien dat ik eerste was en Kai tweede.”

Kai Verbij won de 1000 meter in een tijd van 1.07,39 minuten, Krol werd tweede in 1.07,66. Het podium werd gecomplementeerd door Kjeld Nuis die derde werd (1.07,81). Krol en Verbij zijn al jaren goede vrienden en reden eerder samen bij de Plantina-schaatsploeg. Nu komt Krol uit voor Team Jumbo-Visma en schaatst Verbij voor Team Reggeborgh. ,,We gunnen elkaar alles”, zegt Krol. ,,En het is heel gaaf natuurlijk. We kennen elkaar door en door. We hebben elkaar een dikke knuffel gegeven. Mooi voor Kai, maar liever had ik als eerste geëindigd natuurlijk. Maar eerlijk gezegd was het verschil wel groot vandaag.”

Procenten

Hij had het maximale er uit gehaald, vervolgde Krol, die in de tiende van de twaalf ritten startte. ,,Hier en daar kon het nog een procentje beter, maar 28 honderdsten is nog wel een gaatje, moet ik toegeven. Maar dit voelt ook wel een klein beetje als winnen. Gezien de eerste tijden moest je al wel aan tijden onder 1.08 minuten denken. Mijn persoonlijke record is 1.07,43, dat reed ik in Salt Lake City. En dan hier 1.07,66 rijden is gewoon goed. Het is een supergoede tijd, ik ben er heel blij mee. Natuurlijk hoopte ik dat het genoeg zou zijn voor goud, maar toen zag ik Kai rijden en toen vervloog die hoop wel snel. Was ik zelfs bang dat ik vierde zou worden, want Kjeld en Koelizjnikov moesten nog.”

Volledig scherm Krol in actie op de 1000 meter tegen de Noor Lorentzen. © BSR Agency/Orange Pictures

Spanning

Zover kwam het niet, want Nuis en Koelizjnikov kwamen niet aan de tijden van Verbij en Krol. Coach Jac Orie knuffelde Krol op het middenterrein, de spanning kwam eruit. Want die was groot Krol toe die bij het inrijden al een strak gezicht vertoonde en alleen met zichzelf bezig was. ,,Er staat gewoon heel veel druk op dit WK en het zijn niet de leukste dagen van je leven. Daar moet je eerlijk in zijn. Je probeert zo rustig mogelijk te blijven en aan je taken te denken. Die druk leg ik zelf natuurlijk wel op. Je komt hier niet voor een tiende plek heen.”

,,Ik kan wel oneliners gaan roepen van ‘ik ga een goede race rijden en lekker op mijn techniek letten.’ Maar zo simpel is het niet. Hier moet het gebeuren. Stiekem wil je gewoon een medaille, of in elk geval iets winnen. Het is niet zomaar een wedstrijd, het is het WK. De druk is anders dan bij een NK of een wereldbeker. De spanning is nu even weg, maar die zal wel snel terugkomen voor de wedstrijd van morgen”, weet hij zeker.

1500 meter