Mexico mede dankzij assist Lozano dicht bij achtste finales WK

Door Yorick Groeneweg



Mexico haalde op de laatste zes WK's steeds de achtste finale en dat lijkt ook nu weer te lukken. Met nog een wedstrijd te gaan, tegen Zweden, kan het eigenlijk al niet meer misgaan voor de Mexicanen. Na de sensationele overwinning op wereldkampioen Duitsland, verstevigde 'El Tri' de leiding in groep F door af te rekenen met Zuid-Korea.



De verdedigend uiterst zwakke Koreanen konden Mexico vanmiddag in Rostov alleen met overtredingen afstoppen. Voorin gokten ze op de snelheid van Heung-Min Son. De dribbelaar van Tottenham Hotspur creëerde zo ook een goede kans voor zichzelf, maar hij kwam net als aanvoerder Ki Sung-Yueng niet voorbij Guillermo Ochoa.



Geduldig

Net als afgelopen week tegen Zweden gaven de Zuid-Koreanen een strafschop weg. Jang Hyun-Soo maakte halverwege de eerste helft hands na een voorzet van oud-PSV'er Andrés Guardado. Carlos Vela schoot raak. Het was alweer de veertiende penalty dit toernooi, dat is er nu al één meer dan op het hele WK in 2014 werd gegeven.



Mexico speelde het vervolgens geduldig uit. Guardado was dicht bij de 0-2, maar zijn knappe schot werd nog gekeerd door Cho Hyun-Woo. De Koreanen gaven in de tweede helft steeds meer ruimte weg. Zo kon de snelle Hirving Lozano gevaarlijk worden in de tegenaanval. Na een solo, die op eigen helft begon, gaf 'Chucky' de bal precies op tijd af aan Javier Hernández. 'Chicharito' maakte er 0-2 van.



Achtste finale

Bondscoach Juan Carlos Osorio wisselde daarna Guardado en later ook Lozano. Zo konden belangrijke krachten worden gespaard in het warme zuiden van Rusland. Son bracht in de blessuretijd de spanning nog even terug met een prachtig afstandsschot: 1-2. Mexico hield echter stand en kan woensdag tegen Zweden groepswinnaar worden.



Het zou de kansen vergroten om eindelijk eens verder te komen dan de achtste finale. Want 'El Tri' plaatste zich dan wel zes keer achter elkaar voor de knock-outfase op het WK, steeds was het dan ook direct alweer afgelopen.