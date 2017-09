Michael Boogerd vertelde vriend van Chantal Blaak over wereldtitel

Chantal Blaak werd zaterdag in het Noorse Bergen wereldkampioen bij de wegwedstrijd voor vrouwen. Haar vriend was daar echter niet bij. Michael Boogerd hield hem in het razend spannende slot van het WK op de hoogte en vertelde hem het prachtige nieuws over de wereldtitel van zijn vriendin.