Michael Goolaerts (23) overleden na drama bij Parijs-Roubaix

Vijfde toernooizeg Bertens imponeert met winst WTA-toernooi in Charleston

0:55 Kiki Bertens heeft het WTA-toernooi van Charleston gewonnen. De 26-jarige tennisster uit Wateringen was in de finale in twee sets veel te sterk voor de als vijfde geplaatste Duitse Julia Görges: 6-2, 6-1.