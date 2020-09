Michael Jordan stapt in autosport, met Bubba Wallace als coureur

Jordan, tevens eigenaar van NBA-team Charlotte Hornets, wordt de belangrijkste eigenaar van het raceteam. Hamlin zal, naast mede-eigenaar met een minderheidsbelang, ook zelf in Nascar blijven rijden voor Joe Gibbs Racing in de nr. 11 Toyota.



Jordan zei maandagavond in een verklaring: ,,Toen ik opgroeide in North Carolina, namen mijn ouders ons mee naar races, en ik ben mijn hele leven een Nascar-fan geweest. De kans om mijn eigen raceteam te bezitten in samenwerking met mijn vriend, Denny Hamlin, en om Bubba Wallace voor ons te laten rijden, is erg opwindend voor mij.’’



De NBA-legende is nu de eerste zwarte eigenaar van een fulltime raceteam in de Nascar sinds Wendell Scott, begin jaren zeventig. Jordan: ,,Er zijn in het verleden weinig zwarte eigenaren geweest. De timing leek nu perfect, aangezien Nascar evolueert en steeds meer sociale veranderingen omarmt. Ik zie dit als een kans om een ​​nieuw publiek op te leiden en meer kansen te creëren voor zwarte mensen in de racerij.’’



Wallace noemde het nieuwe raceteam een kans van ‘once-in-a-lifetime’. ,,Ik ben dankbaar en nederig dat ze in me geloven en ik ben super gemotiveerd om dit avontuur met hen aan te gaan.”