Michael Matthews wint GP van Québec

Go Ahead heeft geen kind aan Volendam en boekt vierde zege op rij

21:55 De overwinningsroes van Go Ahead Eagles duurt voort. De Deventer ploeg beleefde een eenvoudig avondje in de Adelaarshorst en was veel te sterk voor een inspiratieloos FC Volendam: 3-0. Go Ahead blijft door de vierde zege in successie fier aan kop staan in de Keuken Kampioen Divisie.