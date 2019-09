‘Michael Schumacher voor geheime behandeling naar ziekenhuis in Parijs’

De 50-jarige Schumacher, die al jaren wordt verzorgd in zijn huis in Zwitserland, zou de komende tijd een ‘geheime behandeling’ ondergaan in het Georges Pompidou-ziekenhuis in Parijs. Het is niet duidelijk wat de behandeling exact inhoudt. Volgens Le Parisien zou het gaan om stamceltherapie onder auspiciën van de Franse chirurg Philippe Menasche. Over de medische toestand van Schumacher houdt zijn familie al jaren de lippen stijf op elkaar.



Schumacher is de succesvolste Formule-coureur aller tijden. Hij werd zeven keer wereldkampioen (twee keer Benetton, vijf keer bij Ferrari) en won 91 grand prix’.