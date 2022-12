Michael Smith toont klasse en schakelt Joe Cullen uit op WK darts, Clemens schrijft geschiedenis

Michael Smith heeft in een zinderend duel Joe Cullen afgetroefd voor een plekje in de kwartfinales van het WK darts. De finalist van vorig jaar gaf ‘The Rockstar’ met een hoog scorend gemiddelde nauwelijks ademruimte en zette in no-time een uitslag van 4-1 op het scorebord.

Smith had in de derde ronde erg veel moeite om Martin Schindler te verslaan (4-3) en wist dat hij tegen Cullen een hoger niveau moest laten zien. Vanaf het begin van het duel liet hij er geen gras over groeien. Met een gemiddelde van boven de 100 trok hij de eerste set in no-time naar zich toe. Cullen kwam nog op gelijke hoogte, maar set 3 ging met een gemiddelde van 125.25 (!) weer naar Smith.

Het kantelpunt van de wedstrijd was set nummer 4. Beide Engelse darter begonnen veel dubbels te missen en gaven elkaar kansen om te breken. Uiteindelijk miste Smith nét iets minder en verdubbelde hij zo zijn voorsprong: 3-1. In de vijfde en laatste set liet Smith in zijn eigen legs geen ruimte voor Cullen om druk te zetten en sleepte hij zo de zege over de streep.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Clemens schrijft geschiedenis

Gabriel Clemens heeft als eerste Duitser ooit de kwartfinales van het WK darts bereikt. De German Giant was in de vierde ronde met 4-1 te sterk voor de Schot Alan Soutar.

Even leek Clemens over Soutar heen te gaan walsen. In de eerste set was de 39-jarige Duitser ruimschoots beter dan zijn Schotse tegenstander en leek met stalen zenuwen het momentum naar zich toe te trekken. Maar uit het niets kwam Soutar, die een ronde eerder nog verrassend Danny Noppert uitschakelde, terug in de tweede set met een knappe 104-finish. Dat niveau zette hij door in de derde set, maar zonder resultaat, want weer had Clemens zijn niveau omhoog gekrikt: 2-1 in sets.

De vierde set kwam tot een vijfde leg die Soutar mocht beginnen, maar Clemens was op het beslissende moment nét een stukje scherper. Ook in de vijfde en laatste leg bleef de Duitser kalm en gefocust: de set ging met 3-2 naar hem, mede dankzij een 148-finish. En zo schreef hij geschiedenis als eerste Duitser in de kwartfinales van het WK. Daar wacht Gerwyn Price.

Van den Bergh vernedert landgenoot

Dimitri van den Bergh voegde zich al eerder vanmiddag bij de kwartfinalisten hen door Kim Huybrechts met ruime cijfers te verslaan. Dimitri van den Bergh was in een korte wedstrijd vanaf begin tot eind een stuk beter dan zijn landgenoot Kim Huybrechts. De laatstgenoemde Belg versloeg een ronde eerder nog titelverdediger Peter Wright, maar raakte vandaag een gemiddelde van slechts 87.13 Dancing Dimi kwam met zijn driepijlenmoyenne dicht in de buurt van de 100 en daardoor ook met 4-0 in sets te sterk voor Huybrechts.

Gisteravond plaatsten Gerwyn Price en Jonny Clayton zich al voor de kwartfinale.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

WK darts

Bekijk hier het volledige speelschema en alle uitslagen van het WK darts in Alexandra Palace in Londen. De finale is op 3 januari.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.