Michael van Gerwen doet opmerkelijke bekentenis: ‘Vier majors en verloren WK-finale, teken ik zo weer voor’

Inter in crisis­sfeer op drempel halve finale Champions League

Voor één persoon is het echt cruciaal dat Inter vanavond doorgaat in de Champions League. Mochten de Italianen hun voordelige marge van twee uitdoelpunten alsnog verspelen tegen Benfica, dan is trainer Simone Inzaghi zijn baan kwijt. Maar ook de twee Nederlanders in blauw-zwarte dienst hebben genoeg te winnen bij een halvefinaleplaats.