Michael van Gerwen en acht andere Nederlanders: dit zijn de deelnemers aan de Dutch Darts Masters

Van Gerwen is uiteraard van de partij als er op 24 en 25 juni gestreden wordt in de Ziggo Dome. Mighty Mike is een van de acht spelers die onder de PDC-vertegenwoordigers valt. Naast de Nederlander doen ook Peter Wright, Gerwyn Price, James Wade, Michael Smith, Jonny Clayton, Dimitri van den Bergh en Fallon Sherrock mee.

De Dutch Darts Masters is overigens niet het laatste dartsevenement dat dit jaar in Nederland plaatsvindt. Van 16 tot en met 18 september vindt in AFAS Live, eveneens in Amsterdam, nog de World Series of Darts Finals plaats. Eerder dit jaar was er een Premier League-avond in Ahoy (Rotterdam). Afgelopen weekend verloor Noppert in Zwolle nog de finale van het Dutch Darts Championship van Smith.