Michael van Gerwen en zeven anderen: dit zijn de deelnemers van de Premier League Darts

volleybal Orion verpest het verjaars­dag­feest­je van Dynamo-spe­ler Martijn Brilhuis

Hij had zich ongetwijfeld een andere voorstelling gemaakt van zijn 21ste verjaardag. Diagonaal-speler Martijn Brilhuis voelde zich na afloop van de topper tegen Active Living Orion dan ook allesbehalve feestelijk. Begrijpelijk want Draisma Dynamo verloor, in een maximaal gevuld Omnisport, vrij afgetekend van de koploper in de eredivisie. De Apeldoornse ploeg wekte, met uitzondering wellicht van de openingsset, nauwelijks de indruk aanspraak te kunnen maken op de overwinning (0-3).

30 januari