Michael van Gerwen geeft geen cadeaus weg en wint finale Poland Darts Masters overtuigend

Terwijl zijn teamgeno­ten samen trainen, werkt Samir Lagsir (20) aan herstel: ‘Soms twijfel ik aan mijn lichaam’

Geen mooie transfer, geen voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen in Wijthmen. Samir Lagsir van PEC Zwolle scheurde in februari voor de tweede keer in ruim een jaar tijd zijn kruisband af en revalideert in Zeist. ,,Soms twijfel ik aan mijn eigen lichaam, maar ik probeer vertrouwen te houden.”