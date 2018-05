Michael van Gerwen in finale van Dutch Darts Masters in Zwolle

In een ware thriller rechtte Van Gerwen de rug en trakteerde het publiek in Zwolle op een come-back uit nagenoeg geslagen positie. Van Gerwen, die mikt een vijfde winst op rij in de European Tour, miste teveel dubbels en keek tegen een 6-2 achterstand aan tegen Gurney. Maar waar Gurney blijkbaar teveel last had van de druk, stond Van Gerwen op, zweepte het publiek in de IJsselhallen op en was in de allesbeslissende leg veel te sterk voor zijn tegenstander.