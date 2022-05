Michael van Gerwen in tweede ronde afgedroogd door relatief onbekende Brit

De 33-jarige Van Gerwen kwam er in zijn tweederondepartij totaal niet aan de te pas tegen Martin Lukeman: 1-6. De Engelsman is op de Order of Merit - de mondiale ranglijst voor darters - liefst 68 plekken lager terug te vinden dan de Brabantse nummer 3 van de wereld, maar daar was in de partij weinig van te merken.



Het gemiddelde van 89,77 over drie pijlen van Van Gerwen stak dan ook schril af bij de 96,16 van de 37-jarige Lukeman. De Nederlander miste liefst 13 van zijn 14 dubbels en zal dan ook absoluut niet te spreken zijn over zijn finishpercentage van 7,14. Lukeman deed dat met 6 uit 16 (finishpercentage 37,5) een stuk beter.