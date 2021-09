Michael van Gerwen moet in Gibraltar zijn meerdere erkennen in Gerwyn Price

Zowel Van Gerwen als Price hield tot en met 4-4 steeds zijn eigen leg. Maar juist op dat moment liet Van Gerwen zich breken. Price, de nummer één van de wereld, kwam op een 5-4 voorsprong en hoefde zodoende alleen maar zijn eigen leg nog te houden om Van Gerwen uit het toernooi te knikkeren. De Nederlander toonde echter veerkracht en Mighty Mike wist Price direct weer terug te breken. Zo moest er, net als eerder op de dag tegen Danny Noppert, een beslissende elfde leg aan te pas komen. Daarin moest Van Gerwen alsnog zijn meerdere erkennen in de Welshman, die dankzij de 6-5 zege naar de halve finale mag. Daarin is Nathan Aspinall de tegenstander. De winnaar van de Gibraltar Darts Trophy verdient een hoofdprijs van 25.000 pond, ruim 29.000 euro.

Noppert

Eerder op de dag bereikte Van Gerwen met hangen en wurgen de kwartfinale door landgenoot Noppert te verslaan. Ondanks een 1-4 en 3-5 achterstand in legs werd Noppert met 6-5 verslagen. Nog één leg had Noppert nodig om Van Gerwen uit het toernooi in Gibraltar te knikkeren, maar bij een 3-5 stand (nadat het eerder al 1-4 in Nopperts voordeel stond) gaf Noppert de wedstrijd helemaal uit handen. Van Gerwen knokte zich terug naar 5-5, waarna een beslissende elfde leg ook in het voordeel van Mighty Mike werd beslist.



Van Gerwen won onlangs zijn eerste toernooi van 2021. De Nederlander won de Nordic Darts Masters. Na de finale tegen Fallon Sherrock, de sensatie van het toernooi, barstte Van Gerwen in tranen uit.