Michael van Gerwen na akkefietje met Humphries: ‘Ik kuchte één keer, sorry’

Michael van Gerwen bereikte zaterdagavond met pijn en moeite de kwartfinales van The Masters in Milton Keynes. Tegen de Engelsman Luke Humphries overleefde de Brabander maar liefst vijf matchdarts. De partij eindigde met een incidentje, omdat Van Gerwen er door zijn tegenstander van werd beticht moedwillig te kuchen.

In de laatste leg schudde Humphries, die voelde dat de wedstrijd door zijn vingers was geglipt, geïrriteerd het hoofd omdat hij het idee had dat Van Gerwen hem uit zijn concentratie probeerde te halen. Het kwam hem op een meewarige blik van de Nederlander te staan.

,,Hij vroeg me, waarom was je aan het hoesten? Nou, het was één kuchje, sorry daarvoor dan”, zei Van Gerwen na afloop met een brede glimlach voor de camera. De lucht leek ook snel geklaard, getuige een tweetje dat de voormalig nummer één van de wereld later de wereld in stuurde. ,,Luke zal terugkomen, want hij is een fenomenale speler.”

Ook Humphries had achteraf geen zin om er een punt van te maken. ,,Ik keek alleen teleurgesteld en verward terug waarom hij dat deed”, reageerde hij op sociale media. ,,Hij heeft ook toegegeven dat hij kuchte. Maar het is absoluut niet dat ik daardoor heb verloren, want ik stond in die laatste leg al 200 punten achter.”

Veel fouten

Hoewel Van Gerwen door het oog van de naald kroop, vond hij dat hij ondermaats had gepresteerd. ,,Mijn focus was slecht en Luke speelde ook onder zijn niveau. We moesten er allebei heel hard voor werken. Ik maakte zoveel fouten, niet alleen op de dubbels. Maar soms zitten dit soort wedstrijden er tussen. Als ik zo’n partij vorig jaar had gespeeld, zou ik vast verloren hebben”,

Van Gerwen, die na een moeizaam seizoen geen enkele majortitel meer in zijn bezit heeft, neemt het vanmiddag rond 16.00 uur in de kwartfinale op tegen Joe Cullen. Ook de halve finales en de finale van het toernooi worden vandaag nog afgewerkt.

,,Het vertrouwen is er wel, maar het moet simpelweg beter”, kijkt Van Gerwen hoopvol vooruit. ,,Gelukkig kan het ook bijna niet slechter dan vandaag.”

