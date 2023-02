Michael van Gerwen neemt revanche op Smith, maar strandt ook bij start Premier League in finale

wedstrijdverslag GA Eagles kan het tij nog niet keren en gaat ook onderuit tegen RKC

Zit Go Ahead Eagles in een (beginnende) dip? Na de verliespartijen tegen AZ en PSV ging het woensdagavond ook mis op bezoek bij RKC Waalwijk (3-1). Het inhaalduel leverde niet bijster veel spektakel op, wel een aantal spectaculaire doelpunten. Zoals die van Jose Fontán, die GA Eagles op slag van rust terug in de wedstrijd leek te brengen. In het laatste kwart sloeg RKC toch toe en daar had de ploeg van René Hake geen antwoord meer op.

11:36