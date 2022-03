Michael van Gerwen onderstreept bloedvorm met zege op Gary Anderson, nog zes Nederlanders door

Van Gerwen mocht in het Engelse Minehead in de vierde ronde van het toernooi instromen. Daar stuitte ‘Mighty Mike’ op tweevoudig wereldkampioen Anderson, die met 10-7 het hoofd moest buigen voor de Nederlander. Vanmiddag treft Van Gerwen de Australiër Damon Heta in de 16de finales.



Donderdag had Van Gerwen al grote indruk gemaakt. Door achtereenvolgens Jonny Clayton (6-1), Michael Smith (6-2) en Michael Smith (6-0) te kloppen schreef hij de Premier League-avond in Exeter op zijn naam. Na twee seizoenen met zijn vorm geworsteld te hebben laat de drievoudig wereldkampioen weer een glimp zien van de schier onverslaanbare speler die hij jaren geweest is.



Ook Danny Noppert, Geert Nentjes, Dirk van Duijvenbode, Niels Zonneveld, Ron Meulenkamp en Vincent van der Voort treden vanmiddag aan in de 16de finales. Gisteren kwam de UK Open voor Raymond van Barneveld op dramatische wijze tot een einde. Ook Jelle Klaasen werd uitgeschakeld.



Vandaag zijn de 16de én 8ste finales van de UK Open. Morgen volgen de kwartfinales, halve finales en de eindstrijd.