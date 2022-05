Michael van Gerwen onderuit in Zwolle, Danny Noppert maakt indruk tegen wereldkampioen

Dirk van Duijvenbode komt later vanmiddag in actie. Aubergenius neemt het op tegen de Engelsman Dave Chisnall voor een plek in de kwartfinales.

Danny Noppert maakte in de achtste finales indruk met een zege op wereldkampioen Peter Wright. The Freeze was in een zinderend duel met 6-5 te sterk voor de Schot. Even leek Noppert in de IJsselhallen zijn ervaren tegenstander met gemak te verslaan. Na zes legs gooide de Fries, die bezig is aan één van beste periodes uit zijn carrière, een gemiddelde van boven de 104 - goed voor een 4-2 voorsprong.



Maar op dat moment begon de winnaar van de UK Open te veel dubbels te missen, waar Wright wel raad mee wist. Snakebite brak terug, hield zijn eigen leg, en zag Noppert vervolgens weer missen op dubbel 32 bij de 4-4 stand. De tweevoudig wereldkampioen gooide direct daarna 109 uit voor de tweede break en stond op matchpoint.



Toch wist Noppert zich op dat moment te herpakken. De 31-jarige darter brak weer terug door 126 uit te gooien, en gaf Wright in de beslissende leg niet de kans om te winnen. In de kwartfinales neemt Noppert het op tegen Boris Krcmar.