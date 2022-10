Michael van Gerwen op jacht naar vijfde EK-titel: dit is de volledige loting

Van Gerwen is als tweede geplaatst op het EK, achter nummer 1 Luke Humphries. Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode zijn als respectievelijk twaalfde en dertiende geplaatst. Noppert neemt het in de eerste ronde op tegen Andrew Gilding, terwijl Van Duijvenbode de Letse darter Madars Razma treft. Van der Voort heeft een pittige loting tegen de Australiër in vorm: Damon Heta. Hij won afgelopen weekend de Gibraltar Darts Trophy, nadat hij in de halve finale Van Gerwen had verslagen.