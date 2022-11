Michael van Gerwen overtuigend naar achtste finales, ook zeges Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert

Raymond van Barneveld ondanks vroege exit op Players Champions­hip Finals virtueel bij eerste 32 op WK

Raymond van Barneveld staat, ondanks een 4-6 nederlaag tegen Kim Huybrechts in de eerste ronde van de Players Championship Finals, in aanloop naar het WK darts virtueel in de top 32. Dat betekent dat hij de eerste ronde over zou mogen slaan op het WK. Definitief is zijn plek bij de eerste 32 nog niet, al moeten zijn concurrenten minimaal de finale zien te bereiken in het Engelse Minehead.

25 november