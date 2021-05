Michael van Gerwen stelt weer orde op zaken in Premier League Darts

Michael van Gerwen wil nog zeker tien jaar domineren: ‘Nu moet ik wéér de baas worden’

24 mei Michael van Gerwen lijkt klaar om weer te oogsten en dat moet dan deze week maar meteen in de Premier League gebeuren. Daarmee zou hij min of meer ook de slechtste periode uit zijn carrière afsluiten. ,,Wie er voor me staat interesseert me niks, die kop moet er gewoon af", windt de 32-jarige Vlijmenaar er geen doekjes om. Het is tijd voor een nieuwe periode van dominantie.