Michael van Gerwen van podium geveegd door Josh Rock op Austrian Darts Open

Euro Tour 5Michael van Gerwen is op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de halve finales van de Austrian Darts Open bereikt. De Nederlander beleefde een prima toernooi, maar pakte tegen Josh Rock geen enkele leg: 7-0. Voor een prima spelende Dirk van Duijvenbode viel het doek vanmiddag tegen Joe Cullen. Danny Noppert strandde in de kwartfinales tegen Daryl Gurney.

Van Gerwen, die in 11 jaar tijd slechts twee keer verloor in dit toernooi en voor 53ste keer in de halve finale van een Euro Tour stond, werd op onherkenbare wijze van het podium geveegd door Josh Rock. De Noord-Ier is regerend wereldkampioen bij de jeugd en liet vanavond in Oostenrijk even zien waarom hij die titel verdient. Zonder enorme uitschieters maar met een stabiel gemiddelde van 95 pakte Rock de eerste 4 legs tegen Van Gerwen, die zelf nauwelijks in zijn spel kwam.

Vervolgens kreeg de Nederlandse drievoudig wereldkampioen wel kansen op de dubbels, maar verzilverde hij die niet. Over de hele wedstrijd raakte hij van de 8 pijlen op de dubbels er geen. En meer dan één keer missen kon niet, want Rock zat vanavond vol zelfvertrouwen en gaf geen tweede kansen aan zijn ervaren tegenstander. Het 22-jarige talent versloeg Van Gerwen voor het eerst in zijn carrière en kreeg de felicitaties van de Brabander achteraf. In zijn eerste Euro Tour-finale wacht Jonny Clayton.

Weg naar de halve finale

In de kwartfinale liet Van Gerwen zich niet gek maken door een snelle break van Ryan Searl. Simpel liep Van Gerwen uiteindelijk uit naar een 6-1 overwinning, waardoor hij later vanavond in de halve finale tegen Josh Rick gaat spelen. Van Gerwen tikte in de kwartfinale een gemiddelde van 100,98 aan.

Zonder groots te spelen rekende Van Gerwen ook eerder op de dag af met Simon Whitlock. Mighty Mike profiteerde van een uitermate zwak begin van de Australiër. Onze landgenoot plaatste direct twee breaks na gepruts van zijn opponent en dus stond er snel 4-0 op het scorebord. De overwinning kwam daarna niet meer in gevaar en Van Gerwen gooide de wedstrijd uit met een knappe 124-finish. De ‘groene sloopkogel uit Vlijmen’ noteerde een gemiddelde van 92,00.

Comeback Noppert tegen Aspinall

Noppert was in zijn achtste finale met 6-5 te sterk voor Nathan Aspinall, afgelopen donderdag nog de weekwinnaar in de Premier League. De 32-jarige darter uit Joure begon matig aan zijn wedstrijd tegen The Asp. Zijn Britse tegenstander plaatste meteen een break, waarna de zeven legs daarna allemaal met de pijlen meegingen.

Op een 5-3 voorsprong gaf Aspinall de wedstrijd echter helemaal uit handen. Noppert kwam mede dankzij een belangrijke 180-score terug tot 5-4, plaatste in de tiende leg van de wedstrijd de re-break en maakte het vervolgens af: 5-6.

In de kwartfinale was Daryl Gurney echter te sterk. De Noord-Ier bouwde snel naar een voorsprong van 4-0, terwijl Noppert zijn gemiddelde nauwelijks boven de 80 zag uitkomen. De Fries pakte nog een leg terug, maar kwam er in de reseterende legs van Gurney niet aan te pas en kon geen nieuwe comeback creëren: 6-1.

Exit voor Van Duijvenbode

Ondanks drie 180'ers en een gemiddelde van 107.44 ging Dirk van Duijvenbode met 6-2 onderuit tegen Joe Cullen. Aubergenius was iets minder sterk op zijn dubbels dan Cullen (40 procent om 66,7 procent) en dat deed hem de das om. Cullen, die zelf 107.46 per drie pijlen gooide, was op de beslissende momenten net wat beter dan Van Duijvenbode en schaarde zich zodoende bij de laatste acht. De 33-jarige Brit speelt in zijn kwartfinale tegen Jonny Clayton.

Jelle Klaasen, Maik Kuivenhoven en Raymond van Barneveld zitten niet meer in het toernooi. Zij werden gisteren in de tweede ronde uitgeschakeld.

Kwartfinales

Daryl Gurney - Danny Noppert 6-1

Jonny Clayton - Joe Cullen 6-3

Josh Rock - Mensur Suljovic 6-4

Michael van Gerwen - Ryan Searle

Halve finales

Daryl Gurney - Jonny Clayton 6-7

Josh Rock - Michael van Gerwen 7-0

Dartskalender 2023

