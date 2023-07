Michael van Gerwen verrassend uitgeschakeld bij World Matchplay, Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert wel door

met videoDarter Michael van Gerwen is uitgeschakeld in de eerste ronde van het World Matchplay in Blackpool. De drievoudig winnaar van het prestigieuze toernooi ging verrassend met 10-7 onderuit tegen de Noord-Ier Brendan Dolan.

Van Gerwen toonde de laatste maanden zijn goede vorm met eindzeges in drie toernooien. Hij pakte de titel in de Premier League en won de World Series of Darts in New York. Ondanks een recente tandoperatie schreef hij vorige week ook de World Series of Darts in Polen op zijn naam.

De drievoudig wereldkampioen had het echter moeilijk in de openingsfase van zijn partij tegen Dolan. De Noord-Ier nam meteen een 3-0-voorsprong in legs, voordat Van Gerwen wat terug wist te doen. De Brabander profiteerde vervolgens bij een 5-2 stand van een aantal gemiste kansen van Dolan, waarna hij terugkwam tot 5-5.

Dolan gaf zich niet gewonnen en brak Van Gerwen even later opnieuw om op een 8-6-voorsprong te komen. Op 9-7 kreeg de Noord-Ier zijn eerste pijlen voor de zege en met zijn derde matchdart verzekerde hij zich van de overwinning.

Eerder op de zondag drongen Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode wel door tot de laatste 16 in Blackpool. De als achtste geplaatste Noppert versloeg de Duitser Martin Schindler met 10-8. Van Duijvenbode, de nummer 11 van de plaatsingslijst, won met 12-10 van de Belg Kim Huybrechts. Raymond van Barneveld komt maandag nog in actie tegen de Engelsman Ryan Searle.

Joe Cullen, Daryl Gurney, Gerwyn Price en Gary Anderson gingen Noppert en Van Duijvenbode gisteren al voor. Van Barneveld, de vierde en laatste Nederlander in het toernooi, speelt maandagavond (21.15 uur) tegen de Engelsman Ryan Searle.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

Voor Noppert leek er lange tijd geen vuiltje aan de lucht. Via 3-2 bij de pauze liep hij via 7-3 uit naar 8-4. Maar Noppert had het vervolgens vier legs lastig met zijn dubbels, waardoor Schindler toch weer even van een stuntje mocht dromen. Zover kwam het echter niet. In de tweede ronde van het toernooi neemt Noppert het op tegen de winnaar van Nathan Aspinall - Krzysztof Ratajski.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma en uitslagen eerste ronde

• Joe Cullen - Mike De Decker 10-7

• Rob Cross - Daryl Gurney 10-12

• Gerwyn Price - Stephen Bunting 10-3

• Dave Chisnall - Gary Anderson 6-10

• Danny Noppert - Martin Schindler 10-8

• Dirk van Duijvenbode - Kim Huybrechts 12-10

• Damon Heta - Josh Rock 10-5

• James Wade - Chris Dobey 8-10

• Nathan Aspinall - Krzysztof Ratajski 10-7

• Luke Humphries - Jose de Sousa

• Michael van Gerwen - Brendan Dolan

• Michael Smith - Steve Beaton



Maandagavond vanaf 20.15 uur

• Dimitri Van den Bergh - Ross Smith

• Ryan Searle - Raymond van Barneveld

• Peter Wright - Andrew Gilding

• Jonny Clayton - Gabriel Clemens

Programma tweede ronde

Dinsdag

• Danny Noppert -

• Daryl Gurney - Gary Anderson

• Gerwyn Price - Joe Cullen

• P1 - Chris Dobey

Volledig scherm Dirk van Duijvenbode. © Taylor Lanning/PDC

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.