Michael van Gerwen worstelt zich naar laatste zestien, Danny Jansen (19) blijft verbazen

GA Eag­les-spits Mulenga kijkt terug op bewogen voetbal­reis, maar heeft als Zambiaanse zakenman nog 1001 plannen

De klok tikt. Nog iets meer dan twee weken, een handjevol eredivisieduels en dan is de imposante loopbaan van een illustere Zambiaan voorbij. Jacob Mulenga (38) heeft er vrede mee. De spits sluit bij Go Ahead Eagles een bewogen profleven af. Een rijk bestaan dat Mulenga via Frankrijk, Utrecht, Turkije en China terugbracht in Nederland, waar zijn toekomst ligt. Een verhalende reis om de wereld als afscheid van een voetbalicoon met een groeiend zakenimperium in Afrika.

10:54