Michael van Gerwen ziet Gerwyn Price als favoriet in finale World Matchplay: ‘Hij gooit beter dan ik’

Met samenvatting Max Verstappen zet grote stap voorwaarts en houdt Ferrari's ver achter zich in Franse slottrai­ning

Waar gisteren Ferrari nog de beste papieren leek te hebben voor pole position in Frankrijk, heeft Max Verstappen nu de favorietenrol voor de kwalificatie overgenomen. In de slottraining had de wereldkampioen ruim drie tienden over op Carlos Sainz, die nota bene helemaal achteraan moet starten. Charles Leclerc stond op 0,6 seconde.

23 juli