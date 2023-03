Michael van Gerwen zonder al te veel problemen naar halve finales UK Open

met samenvattingMichael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de halve finales van de UK Open, het toernooi dat hij in 2015, 2016 en 2020 al eens won. De Nederlander hoopt dit jaar de opvolger te worden van Danny Noppert. Zijn titeljacht blijft in leven doordat hij met 10-6 won van de Brit Nathan Aspinall.

Mighty Mike won zaterdagavond in de zesde ronde met 10-4 van Luke Humphries op het toernooi dat gekenmerkt wordt door de open loting na iedere ronde. Door de zege bereikte de Nederlander de kwartfinales. Van Gerwen is nog de enige Nederlander die over is.

Uitslagen kwartfinales UK Open:

Andrew Gilding - Martin Schindler 10-4

Michael van Gerwen - Nathan Aspinall 10-6

Rob Cross - Adam Gawlas

Richie Burnett - Dimitri van den Bergh

In de kwartfinale trof Van Gerwen de nummer tien van de Order of Merit. Eerder schakelde Aspinall nog Dirk van Duijvenbode uit. De Nederlander schoot uit de startblokken en snelde met een dubbele break naar 4-1. Na de pauze voerde The Asp het tempo op waardoor hij in het spoor bleef bij Van Gerwen. De drievoudig toernooiwinnaar was echter bij de les en noteerde twee finishes boven de 100 op rij: 7-3.

Het verzet van de Brit was echter nog niet gebroken, maar doordrukken lukte ook niet. In de veertiende leg ging het op en neer. Niemand leek deze leg te willen winnen, maar uiteindelijk was het Aspinall die hem op dubbel 4 uitgooide en op 6-8 kwam. Daarna kantelde het momentum weer in het voordeel van de Nederlander. The Asp sputterde nog tegen, maar het mocht niet baten. Van Gerwen plaatst zich met deze 10-6-zege voor de halve finale. De loting hiervoor is later deze middag.

Sterke zesde ronde

Van Gerwen trof met Luke Humphries de nummer vijf van de PDC Order of Merit in de zesde ronde (zie samenvatting hieronder). De Engelsman was op de UK Open al verantwoordelijk geweest voor de uitschakeling van Damon Heta én wereldkampioen Michael Smith terwijl Van Gerwen Dave Chisnall en landgenoot Martijn Kleermaker naar huis stuurde. Mighty Mike bleek voor Humphries echter een brug te ver. ,,Dit was gewoon een goede wedstrijd. Ik had wat schoonheidsfoutjes, maar overall mag ik niet klagen. Je wilt hem van het bord vegen en dat is gelukt. Ik voel mezelf ook gewoon lekker, maar ik heb nog niets gewonnen.”

Al in de tweede leg wist Van Gerwen een break te plaatsen, waarna daar in de zesde leg nóg een break bij kwam. Op die manier liep de Nederlander uit naar een 6-1 voorsprong. Vanaf dat moment kwam de klad er qua dubbels toch een beetje in bij Van Gerwen. Hij werd teruggebroken, waarmee Humphries zich dus terugknokte tot 6-3.

Verder dan dat liet Mighty Mike het niet komen. Humphries was niet goed op zijn dubbels (4 uit 14) en moest uiteindelijk met 10-4 zijn meerdere erkennen in de Nederlander, die zich daarmee plaatste voor de laatste acht op de UK Open.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Jeffrey de Zwaan

De Zwaan had de zesde ronde bereikt door zaterdagmiddag voor een stunt van jewelste te zorgen. De Nederlander was met 10-8 te sterk voor voormalig wereldkampioen Gerwyn Price. Daardoor was hij samen met van Gerwen nog de enige Nederlander bij de laatste zestien op de UK Open. Een nieuwe stunt zat er helaas voor De Zwaan niet in. Rob Cross, eerder nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Raymond van Barneveld, wist wederom een Nederlander uit het toernooi in Minehead te knikkeren: 10-7.

Vijfde ronde UK Open

Lees hier alles over de vijfde ronde op de UK Open. In die fase werden Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Kevin Doets uitgeschakeld. Alle andere Nederlanders - naast Jeffrey de Zwaan en Michael van Gerwen - werden eerder al uitgeschakeld.

,,Op een gegeven moment kon ik het niet meer bijbenen", zei De Zwaan na afloop bij Viaplay. ,,Aan het einde was ik heel erg zoekende. Ik gooide nog een 164-finish en als ik op dat moment door kon pakken, had het misschien anders kunnen lopen, maar ja, het is Rob Cross. Het is wat het is. Ik heb de laatste zestien gehaald dus dit is zeker weten een mooi toernooi geweest. Ik heb vijf wedstrijden gewonnen en een goed niveau laten zien dus dit kan ik meenemen naar de rest van het jaar.”

Uitslagen zesde ronde UK Open:

Michael van Gerwen - Luke Humphries 10-4

Jonny Clayton - Martin Schindler 8-10

Gary Anderson - Dimitri van den Bergh 8-10

William O’Connor - Adam Gawlas 3-10

Peter Wright - Ritchie Burnett 8-10

Jeffrey de Zwaan - Rob Cross 7-10

Brendan Dolan - Andrew Gilding 8-10

Nathan Aspinall - Joe Cullen 10-2

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.