Michel Mulder duikt in de sneeuw en Jasper Riezebos gaat zandhappen

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.



Schaatser Michel Mulder heeft plezier in de sneeuw. Om het nieuwe jaar te vieren dook de Zwolse sprinter in een grote berg met sneeuw in Ruhpolding, in de buurt van Inzell in Zuid-Duitsland. En dat in zijn blote bast....brrrr.

Marco Blanker, de huisarts uit Zwolle die vorig jaar zwemmer Maarten van der Weijden begeleidde tijdens zijn monsterzwemtocht om geld op te halen voor de strijd tegen kanker, zag zoveel vrijwilligers naar de Waddeneilanden gaan om aangespoelde rotzooi op te ruimen, maar vond dat er ook dichterbij een grote schoonmaak kon worden gehouden. Binnen vijf kwartier verzamelde de arts vijf vuilniszakken vol met plastic en glas langs de oever van de IJssel nabij Zwolle. Mooi!

Als je debuteert in het profvoetbal, moet je een liedje zingen. Dat is de ongeschreven regel die nagenoeg overal wordt gehanteerd. Zo ook bij Go Ahead Eagles waar tijdens het trainingskamp in het Turkse Belek de jonge Olaf Kok minuten maakte tegen Kayserispor en dezelfde avonde tijdens het eten nog het woord kreeg van trainer John Stegeman..... Hij kreeg de rest van de selectie al snel mee.

Jasper Riezebos uit IJsselmuiden is er weer klaar voor. Ook dit jaar is hij present bij de Dakar Rally en wederom als navigator in de vrachtwagen. Zandhappen!

Waar in Europa de kou, regen en in de Alpen de sneeuw regeert, is het in Kenia nog steeds heerlijk weer. Tenminste als we de foto's van atlete Jip Vastenburg moeten geloven. De Apeldoornse hardloopster traint voor haar debuut op de marathon en doet dat met een trainingskamp in het Afrikaanse land. De geitjes aan de kant van de weg zijn niet echt onder de indruk, wij wel!