Michel Mulder gaat Gerard van Velde assisteren bij schaatsteam Reggeborgh

Dat Mulder actief zou blijven in het schaatsen is geen verrassing, want Michel Mulder zei eind januari in een afscheidsinterview in de Stentor al dat de kans groot was dat hij als trainer ergens aan de slag zou gaan. ,,Die kant kan het zomaar op gaan, want voordat ik fulltime schaatser werd was ik sportleraar. Dat heeft altijd in me gezeten", zei hij destijds.