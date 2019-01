Michel Mulder hoopt via NK sprint nog op WK

Michel Mulder maakt zich op voor het NK sprint komend weekend in Heerenveen. Het is de laatste kans voor de 32-jarige Zwolse sprinter om dit seizoen een wereldkampioenschap te halen. Dan moet hij Nederlands kampioen worden. ,,Zonder Kai en Kjeld weet je het maar nooit.”

Mulder, die in 2013 en 2014 wereldkampioen sprint werd, plaatste zich niet voor het WK afstanden op zijn geliefde 500 meter en ook het EK sprint in Collalbo ging aan zijn neus voorbij. Wel plaatste hij zich voor de wereldbekerwedstrijden op de 500 meter. ,,Dat is nu eigenlijk het belangrijkste”, zegt Mulder, die volgende week de World Cup in Hamar rijdt. ,,Daarna hoop ik voldoende punten te hebben om de wereldbekerfinale te mogen rijden. Want in Salt Lake City wil gewoon heel hard gaan.”

1000 meter

Komend weekend op het NK sprint moet hij op de 1000 meters boven zichzelf uitstijgen om een gooi te doen naar de nationale titel. ,,Het gaat wel goed de laatste tijd. Het is natuurlijk een NK sprint, met twee afstanden. De 500 meter is wel mijn beste afstand”, aldus de olympisch kampioen op die afstand in 2014. ,,Maar door het ontbreken van Kjeld en Kai weet je nooit wat er mogelijk is komend weekend. Ik denk dat het heel dicht bij elkaar ligt qua kanshebbers. Ik heb wel een paar goede 1000 meters nodig, maar de focus ligt op twee goede 500 meters rijden en me in Hamar te plaatsen voor de finale van Salt Lake.”

Kai Verbij (Europees kampioen) en Kjeld Nuis (aanwijsplek) hebben al een ticket voor het WK sprint en zijn niet op het NK aanwezig. Het derde ticket is komend weekend te verdienen. ,,Het is de laatste kans om nog een WK te halen, al weet ik niet hoe realistisch het is om daar aan te denken. En met mannen als Kjeld en Kai op een WK heb ik niet zomaar de illusie om wereldkampioen te worden. Daar moet mijn 1000 meter gewoon beter voor zijn. Het niet halen van het WK afstanden op de 500 meter was eigenlijk het grootste gemis voor mij.” Ook Thomas Krol ontbreekt. Michel Mulder zal wel moeten opboksen tegen broer Ronald, Hein Otterspeer en Dai Dai Ntab. Ook Jan Smeekens is van de partij, al zal die zich vooral richten op de kortste afstand.

Aardig seizoen

Mulder miste het WK afstanden, maar spreekt toch van een ‘aardig seizoen’. ,,Ik heb me voor de wereldbekers geplaatst. Daar had ik meer willen meedoen om de ereplaatsen, maar toch zat ik er vaak dicht tegen aan. Het niveau is gewoon heel hoog. Voor het WK afstanden waren drie plekken en ik zat er een tiende van een seconde van af volgens mij. Dat is helaas niet anders, ik had graag mee gedaan.’’

Vooral het niveau op de 1000 meters is enorm omhoog gegaan, weet de winnaar van de bronzen medaille op de Olympische Spelen van 2014. ,,Nu rijden de beste sprinters 1.08 laag of zelfs 1.07 hoog in Thialf en dat heb ik nog niet gedaan. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als ik dat wel een keer laat zien, maar het niveau is wel even iets omhoog gegaan in vergelijking met de tijd dat ik wereldkampioen sprint werd.’’